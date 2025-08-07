Putin y Trump se reunirán en los próximos días, según el Kremlin
Moscú, 7 ago (EFE).- Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán en los próximos días, anunció hoy el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov
«La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días tomarán sus preparativos», dijo Ushakov, citado por la agencia oficial TASS. EFE
