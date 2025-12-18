Cómo utilizamos la IA de forma responsable
La misión de Swissinfo es ofrecer a su audiencia contenidos de alta calidad y en varios idiomas. Estamos comprometidos con brindar información precisa y accesible. Para cumplir este objetivo, nuestro equipo editorial utiliza en ocasiones herramientas de inteligencia artificial (IA) como apoyo en la producción y publicación de artículos. Por ejemplo, la traducción automática nos permite difundir las noticias con mayor rapidez y publicar contenidos más profundos y elaborados.
Cómo trabajamos: Inteligencia Artificial
Todo el contenido original es verificado por editores de Swissinfo y cada artículo se somete a una revisión exhaustiva antes de su publicación. Siempre que se emplea IA, lo indicamos de forma clara a nuestros lectores. A continuación, algunos ejemplos de cómo utilizamos la inteligencia artificial:
Cómo usamos la IA en la traducción
- Las herramientas de traducción basadas en IA nos ayudan a ofrecer contenidos más rápido y a llegar a una audiencia más amplia.
- Somos transparentes sobre cuándo y cómo se utiliza la IA en nuestros procesos editoriales. Los artículos traducidos con ayuda de estas herramientas están claramente identificados mediante un aviso.
- Todas las traducciones asistidas por IA son revisadas y editadas cuidadosamente por nuestro equipo editorial para corregir posibles errores, garantizar la claridad y preservar el sentido original del texto.
Cómo usamos la IA para la verificación de datos
- La IA ayuda a nuestros equipos editoriales a detectar desinformación y errores.
- Las herramientas de IA también pueden servir de apoyo para verificar fuentes de información relacionadas.
Cómo usamos la IA para los resúmenes
- La IA puede emplearse para generar viñetas de resumen que ofrezcan a los lectores una visión concisa de la información clave del artículo.
- Todos los resúmenes son revisados por nuestro equipo editorial para asegurar su precisión y relevancia.
- Nuestro objetivo es facilitar que los lectores comprendan rápidamente los puntos principales de cada artículo.
Cómo usamos la IA en la creación de imágenes, audio y vídeo
- La IA puede utilizarse como apoyo en la edición de contenidos visuales y audiovisuales.
- Eso incluye tareas como el doblaje, la subtitulación y la adaptación de formatos.
- Todo el contenido debe cumplir los estándares de calidad de Swissinfo, incluidos los requisitos éticos y de derechos de autor.
El uso de la IA se rige por nuestras directrices internas, que se revisan y actualizan dos veces al año y se basan en los principios éticos sobre IA de la SRG.Enlace externo
Valoramos su opinión. Si desea compartir comentarios o inquietudes sobre el uso de la IA en nuestros artículos, puede escribirnos a spanish@swissinfo.ch