Quiroga valora presencia de misión de la UE para la segunda vuelta electoral en Bolivia

2 minutos

La Paz, 4 oct (EFE).- El expresidente de Bolivia y candidato opositor Jorge Tuto Quiroga destacó este sábado la presencia de la misión de observadores de la UE para la segunda vuelta electoral del 19 de octubre como garantía para que quienes intentan «cancelar» la primera ronda, celebrada el 17 de agosto, «retrocedan».

«Valoramos que estén acá porque aquellos que pueden sentirse observados, pueden tener la tentación de hacer algo ilegal o antidemocrático, seguro van a retroceder», dijo Quiroga, luego de salir de una reunión que tuvo con algunos miembros de la misión.

Quiroga (2001-2002), aspirante a la Presidencia por la alianza Libre, precisó que tener una observación internacional en Bolivia «evita que haya desmanes o fechorías que atenten contra la democracia».

«Es poner bajo el lente el proceso electoral y eso ayuda enormemente», destacó.

El exmandatario boliviano alertó en la víspera que tiene información de «que hay planes para anular la primera vuelta» electoral y dijo que «cosas raras están pasando» a 15 días de la segunda vuelta, en la que se disputará la Presidencia contra Rodrigo Paz, candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

La inédita segunda vuelta presidencial de Bolivia se realizará el 19 de octubre entre dos opositores, Quiroga y Paz.

Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, rechazó «todo intento temerario de poner en riesgo la democracia» del país y acusó a asambleístas nacionales, actores políticos y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) de crear «acciones coordinadas» para desconocer los resultados del 17 de agosto.

La declaración del presidente boliviano surgió a raíz de una supuesta reunión entre legisladores del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) que buscarían conformar una comisión para investigar irregularidades en la primera vuelta electoral.

Asimismo, por una denuncia interpuesta por el ciudadano Peter Beckhauser ante el Ministerio Público en la que señala supuestas irregularidades en 3.600 actas de votación en la primera vuelta.

Las votaciones del 17 de agosto fueron observadas por misiones internacionales de la UE y la Organización de los Estados Americanos (OEA), las cuales coincidieron en que el proceso electoral fue exitoso. EFE

