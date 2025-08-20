Récord de Euromillones en Francia con un premio de 250 millones de euros

París, 20 ago (EFE).- Un jugador que registró su boleto en Francia consiguió este martes el premio máximo de los Euromillones con 250 millones de euros, algo que no había ocurrido hasta ahora en el país, indica este miércoles la Française des Jeux (FDJ), la empresa de loterías.

Ese premio ha sido posible porque ha habido un solo ganador que ha acertado todos los números y porque el bote había alcanzado el tope previsto, después de que en el sorteo del 15 de agosto nadie lo hubiera logrado.

En un comunicado, la FDJ recuerda que hasta ahora el récord de un premio de Euromillones en Francia databa de 2021 en Tahití, en la Polinesia Francesa, con 220 millones.

Sí que se ha llegado este año al techo de los 250 millones de euros en Austria y en Irlanda. EFE

ac/cg