Río de Janeiro obtiene el Guinness por organizar la mayor fiesta de fin de año del mundo

3 minutos

Río de Janeiro, 30 dic (EFE).- En vísperas de una fiesta en la que espera 2,5 millones de personas, la ciudad brasileña de Río de Janeiro recibió este martes del Guinness World Records el título que la certifica como la organizadora de la mayor fiesta de fin de año en el mundo.

El título fue recibido por el alcalde de Río, Eduardo Paes, en una ceremonia en el principal escenario montado en la famosa playa de Copacabana para la fiesta de ‘Reveillon’ del miércoles.

La placa conmemorativa fue entregada por Camila Borenstein, representante de Guinness y miembro del jurado de la organización que edita el famoso Guinness Book de récords mundiales.

Según Borenstein, el título certifica que, el 31 de diciembre del año pasado, un récord de 2,5 millones de personas saludaron la llegada de 2025 en la fiesta organizada en la playa de Copacabana.

La cifra no tiene en cuenta el total de personas que participan en las diferentes fiestas públicas de despedida del año organizadas por Río de Janeiro en sus playas y parques (trece este año), que se calcula que llegó a 5 millones el año pasado.

«Es un honor recibir esa validación del Guinness en relación al tamaño de nuestro Reveillon. Sabemos que ninguna otra ciudad del mundo organiza eventos para tantas personas y con tanta constancia como Río de Janeiro», afirmó Paes al recibir la placa.

Según Guinness World Records, el título fue concedido teniendo en cuenta no solo el número récord de participantes sino también la magnitud de la programación artística, la extensión territorial del evento y su importancia cultural.

«Río de Janeiro conquistó ese título después de que recibiéramos diversas pruebas, incluso con drones, comprobando el récord de participantes en la pasada edición del Reveillon», dijo por su parte Borenstein.

La ceremonia se produjo en vísperas de una nueva fiesta en la que la ciudad espera recibir otros 2,5 millones de participantes en su famosa playa.

En la edición de este año la fiesta contará con tres escenarios en Copacabana, uno de los cuales exclusivo para los amantes de la música góspel.

Según la alcaldía, el espectáculo de fuegos artificiales de este año tendrá una duración de 12 minutos y llegará a un público mayor, ya que los cohetes serán lanzados desde 19 balsas distribuidas a lo largo de la playa de Copacabana, el doble del número de embarcaciones usadas el año pasado.

La fiesta también contará con un espectáculo con 1.200 drones que diseñarán figuras sincronizadas con los fuegos artificiales.

Entre los artistas que se presentarán este año en los escenarios de Copacabana destacan lo míticos Gilberto Gil y Ney Matogrosso, dos de los mayores representantes de la llamada Música Popular Brasileña (MPB), así como los cantantes Belo y Alcione, iconos de la samba, y el pinchadiscos Alok.

La fiesta concluirá con una presentación de la ‘batería’ (orquesta de percusión) de la premiada escola de samba Beija Flor.

Según la alcaldía, serán 70 atracciones musicales en los 13 diferentes escenarios esparcidos por Río de Janeiro.

De acuerdo con la municipalidad, el Reveillon debe atraer este año a unas cinco millones de personas, de las cuales 2,5 millones concentradas en Copacabana. EFE

cm/mat/rod