R.Checa y Eslovaquia piden suspender permisos de emisión de CO2 y mantener competitividad

1 minuto

Praga, 8 ene (EFE).- La República Checa y Eslovaquia instaron este jueves a la UE a que considere la suspensión temporal de los permisos de emisión de CO2 del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU ETS 1), tras argumentar que están forzando a empresas a irse a países con costes energéticos inferiores.

El ETS1, creado en 2005, es un elemento clave del Pacto Verde Europeo aprobado en 2019 para luchar contra el cambio climático, al establecer un objetivo de reducción de emisiones del 55 % en 2030 respecto a 1990.

«Debemos hablar en Europa sobre si no somos capaces de parar esta locura durante 4 o 5 años», declaró el primer ministro eslovaco, el nacionalista Robert Fico, tras una reunión con su homólogo checo, Andrej Babis.

«Hay que parar la locura del Green Deal, porque no podemos tener dos o tres veces más cara la energía que en China», añadió.

«Queremos salvar a Europa, porque si Europa sigue así, no va a ir bien económicamente», dijo por su parte Babis, que criticó la, en su opinión, mala planificación del sistema de permiso de emisiones.

«Las empresas se van al extranjero en busca de energía más barata”, añadió el jefe del Ejecutivo de coalición de populistas y eurocríticos checo.

Ambos dirigentes acordaron reanudar el 31 de marzo las reuniones conjuntas de sus Gobiernos. EFE

