R.Unido, Australia y Canadá piden a Lukashenko frenar la represión 5 años tras su elección

2 minutos

Londres, 09 ago (EFE).- El Reino Unido, Australia y Canadá pidieron este sábado al Gobierno bielorruso de Aleksandr Lukashenko en un comunicado conjunto la liberación inmediata de los presos políticos y el fin de su «campaña de represión» en el quinto aniversario de las «fraudulentas» elecciones presidenciales en las que fue reelegido.

«Hace cinco años, el régimen de (Aleksandr) Lukashenko lanzó una brutal represión contra manifestantes pacíficos tras las fraudulentas elecciones presidenciales de 2020 en Bielorrusia», dijeron los países firmantes del texto, difundido por el Ministerio de Exteriores británico

Los Gobiernos de Londres, Canberra y Ottawa mencionaron que, desde agosto de 2020, las autoridades bielorrusas han librado una campaña para «silenciar» a la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y cualquier forma de oposición política.

Agregaron que estas acciones son una «flagrante violación» de las obligaciones de Bielorrusia con el derecho internacional y un quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

«El apoyo del régimen a la guerra ilegal de (el presidente ruso, Vladímir) Putin contra Ucrania subraya aún más su desprecio por la paz y la seguridad mundiales», aseguraron.

Los países firmantes también expresaron su «profunda» preocupación por las continuas detenciones y persecuciones de personas «por ejercer sus derechos humanos» y celebraron la reciente liberación de varios presos políticos bielorrusos.

Sin embargo, apuntaron que más de 1.100 personas permanecen todavía detenidas en el país por su relación con actividades políticas.

«Exigimos conjuntamente su liberación inmediata e incondicional e instamos a las autoridades bielorrusas a que pongan fin a su campaña de represión», dijeron el Reino Unido, Canberra y Ottawa, que concluyeron el texto dando su apoyo a las aspiraciones del pueblo bielorruso para un futuro libre y democrático. EFE

rb/mar