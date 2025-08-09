The Swiss voice in the world since 1935

R.Unido destinará casi 10 millones de euros más para labor humanitaria de la ONU en Gaza

Londres, 9 ago (EFE).- El Reino Unido destinará 8,5 millones de libras adicionales (9,8 millones de euros) para respaldar la labor humanitaria de las Naciones Unidas en Gaza, informó este sábado el Ministerio británico de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Esta nueva financiación se entregará a través del fondo para los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) de la agencia de la ONU para asuntos humanitarios (OCHA) e irá destinado a la entrega de ayuda como alimentos, agua y combustible a las zonas más necesitadas de la Franja, indicó el Foreign Office.

Los 8,5 millones de libras anunciados este sábado forman parte del presupuesto de 101 millones de libras (116,6 millones de euros) de ayuda oficial al desarrollo que el Reino Unido había comprometido para asistir a los TPO en este año fiscal.

De acuerdo con el ministerio, el Reino Unido es el mayor contribuyente a este fondo humanitario de la ONU y el nuevo paquete económico tiene el potencial de llegar a miles de civiles «si Israel permite que la ONU y otras agencias operen en la escala necesaria».

En la actualidad, el apoyo británico a través de la OCHA ha garantizado la provisión de alimentos y de atención médica y económica a más de 750.000 palestinos desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, según el Foreign Office.

El anuncio sigue a la aprobación este viernes por parte del gabinete de seguridad del Ejecutivo israelí de Benjamín Netanyahu de un plan de una nueva ofensiva militar en la Franja, que pretende ocupar la ciudad de Gaza y que el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó como una decisión «errónea».

«La catástrofe humanitaria en Gaza continúa e instamos a Israel a revertir su decisión de ampliar las operaciones militares. Todas las partes deben restablecer el alto el fuego para poner fin al terrible sufrimiento y asegurar la liberación de todos los rehenes», apuntó en la nota la secretaria de Estado británica para el Desarrollo Internacional, Jenny Chapman.

Del mismo modo, también tildó de «inaceptable» que haya ayuda en la frontera esperando para entrar, exigió a Israel que permita el ingreso seguro de más suministros y aseguró que el Reino Unido está dispuesto a proporcionar más víveres a través de sus socios.

«La insuficiencia de suministros que llegan está provocando escenas atroces y caóticas mientras civiles desesperados intentan acceder a cantidades mínimas de ayuda», dijo Chapman. EFE

