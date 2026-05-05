Ratifican en Brasil la condena contra actor Juan Darthés por abuso sexual a Thelma Fardin

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Río de Janeiro, 5 may (EFE).- La Justicia de Brasil ratificó la condena a seis años de prisión contra el actor argentino Juan Darthés por un caso de violación ocurrido en 2009 contra la actriz Thelma Fardin, al rechazar un recurso presentado por la defensa, confirmaron a EFE este martes fuentes judiciales.

La decisión, adoptada por mayoría en la Sección Cuarta del Tribunal Regional Federal de la Tercera Región (TRF-3), confirma el fallo dictado en junio de 2024 por la Quinta Sala, que había condenado al actor a cumplir la pena en régimen semiabierto, lo que le permite salir durante el día y regresar a dormir en prisión.

La sentencia, impartida el 20 de marzo según el comunicado del tribunal y la cual no está disponible porque el proceso se mantiene bajo sigilo, fue divulgada este martes por la actriz en las redes sociales.

En la decisión, el tribunal desestimó los recursos interpuestos por la defensa, que alegaba falta de pruebas de violencia o amenaza grave.

El juez instructor, cuyo nombre no es mencionado en el comunicado, sostuvo que se trata de un «caso típico de violencia sexual ocurrida en el ámbito privado», en el que el testimonio de la víctima tiene especial relevancia, respaldado por pruebas indirectas como peritajes y declaraciones de testigos.

Asimismo, el magistrado destacó que la víctima tenía 16 años al momento de los hechos, lo que implica una presunción de vulnerabilidad, y afirmó que existen elementos suficientes que demuestran la ocurrencia de actos sexuales forzados.

El caso se abrió en 2018, cuando la actriz Thelma Fardin denunció los hechos ocurridos en 2009 durante una gira de la obra ‘Patito Feo’ en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años y el actor 45.

Tras conocerse la decisión, Fardin celebró el fallo en redes sociales con el mensaje «Ganamos otra vez» y agradeció el apoyo recibido durante el proceso. EFE

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