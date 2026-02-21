Real España sigue líder en Honduras tras ajustado triunfo ante Universidad Pedagógica

2 minutos

Tegucigalpa, 20 feb. (EFE).- El Real España, que dirige el costarricense Jeaustin Campos, ratificó este viernes su buen nivel en la competición local y el liderato del Torneo Clausura de Honduras al imponerse por 4-3 a Universidad Pedagógica en el inicio de la séptima jornada.

La ‘Máquina’ del Real España tomó ventaja al minuto 41 con un gol de Jhow Benavídez, ante unos ‘pumas’ universitarios que no mostraron la solidez exhibida en anteriores encuentros.

Los pupilos de Campos salieron en la segunda parte decididos a lograr el triunfo y lo sellaron con los tres tantos restantes, el segundo obra de Eddie Hernández, al minuto 47; el tercero de Nixon Cruz, al 49, y el cuarto, nuevamente de Hernández, al 58.

Los universitarios reaccionaron y redujeron la desventaja con doblete de Kilmar Peña, a los minutos 65 y 75, este último de penalti, y un tanto de Jonathan Núñez al 85, que apretó el marcador en el tramo final.

Con el triunfo, el Real España suma 17 puntos y se mantiene en lo más alto del Clausura, con ocho unidades de ventaja sobre el Motagua, del español Javier López.

La jornada continuará el sábado con los juegos Olancho-Marathón y Choloma-Victoria. El domingo el Platense recibirá al Juticalpa y el vigente campeón Olimpia, que tiene al uruguayo Eduardo Espinel en el banquillo, será anfitrión de su eterno rival, Motagua, en el clásico capitalino.

Olimpia, considerado junto con el Motagua, Real España y Marathón, como los cuatro mejores del fútbol hondureño, es cuarto, con ocho puntos, mientras que su rival, ocupa el segundo lugar, con nueve. EFE

