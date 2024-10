Rebel Wilson contrademanda por acoso a productores de su ópera prima, ‘The Deb’

Los Ángeles (EE.UU.), 4 oct (EFE).- La actriz australiana Rebel Wilson ha contrademandado a productores de su ópera prima, ‘The Deb’, quienes originalmente la acusaban por difamación, alegando «robo, acoso y mala conducta sexual», informa The Hollywood Reporter.

Wilson fue demandada en julio en un tribunal de Los Ángeles por Amanda Ghost, Gregor Cameron y Vince Holden después de que la actriz de ‘The Hustle’ hubiera publicado un vídeo en Instagram en donde los acusaba de acoso sexual y malversación de fondos y de bloquear el estreno de la película en la clausura del Festival de Cine de Toronto (TIFF).

Los productores aseguraban en el escrito que la actriz mintió en un intento de estrenar la cinta que dirigió, produjo y protagonizo, y la acusaban de haberlos intimidado con la intención de que accedieran a sus demandas irrazonables.

En la contrademanda presentada el pasado 26 de septiembre, Wilson alega que Ghost acosaba sexualmente a la protagonista de la película, Charlotte MacInnes, y que, entre otras cosas, en el set se le había escuchado hacer «comentarios abiertamente sexuales» a la actriz.

Pero en una declaración a The Hollywood Reporter, MacInnes aseguró que no había «nada de cierto» en las declaraciones sobre el supuesto acoso hacia ella: «Hacer acusaciones falsas socava a las víctimas reales, y no seré objeto de una narrativa inventada», mencionó.

Wilson también acusa a los tres productores de conspirar para inflar el presupuesto del filme para «repartirlo entre ellos» y apunta que debido a las constantes amenazas y tácticas de intimidación se vio obligada a contratar «seguridad personal en el set de ‘The Deb'» para poder terminar el rodaje.

Además, describe que Gregor Cameron la amenazó de terminar el proyecto y despedir a los trabajadores si no firmaba un documento en el que indicaba que retiraba la denuncia sobre las acusaciones de la conducta sexual inapropiada de Ghost. EFE

