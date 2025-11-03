Recuperados los 306 kilos de metales preciosos robados en Lyon valorados en 28 millones

París, 3 Nov (EFE).- Los 306 kilos de metales preciosos robados el pasado jueves en un laboratorio de tratamiento de Lyon, este de Francia, valorados en 28 millones de euros, fueron recuperados íntegramente en una operación en la que resultaron detenidas seis personas, anunció este lunes el fiscal de la ciudad, Thierry Dran.

Los ladrones fueron detenidos en un apartamento de Vénissieux, en las afueras de Lyon, poco después del robo y serán presentados en las próximas horas a un juez con vistas a su imputación.

Los asaltantes, encapuchados y vestidos de negro, utilizaron explosivos y armas de asalto, e hirieron levemente a cinco trabajadores del laboratorio antes de darse a la fuga en una furgoneta blanca a la que, después, prendieron fuego.

Entre los detenidos, cinco hombres y una mujer, cuatro «cuentan con antecedentes penales», en algunos casos de robo a mano armada.

Todos ellos han guardado silencio en su interrogatorio salvo dos de ellos, incluida la mujer, que han negado su implicación en el robo.

Según el fiscal de Lyon, los autores del asalto son «delincuentes expertos» a quienes se les pueden imputar cargos de asociación de malhechores en banda organizada y robo con violencia. EFE

