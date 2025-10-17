Redondo manifiesta su «respeto» a accionistas del Sabadell tras fracaso de la opa del BBVA

Luxemburgo, 17 oct (EFE).- La ministra española de Igualdad, Ana Redondo, manifestó este viernes su «respeto» a los accionistas del Sabadell, después de que fracasara la opa del BBVA sobre la entidad bancaria catalana.

A su llegada a la reunión de titulares de Igualdad de la Unión Europea que se celebra hoy en Luxemburgo, la política afirmó que su reacción «no puede ser otra que el respeto a los accionistas del Sabadell, que en último término han tomado su decisión».

«Ellos son los que debían decidir y lo han hecho libremente, y, por lo tanto, mi reconocimiento a esa capacidad de decisión, y mi respeto absoluto», declaró.

El BBVA ha fracasado en la oferta de adquisición de acciones (opa) del Banco Sabadell al no haber alcanzado ni el 26 % del capital de esta otra entidad financiera española, con lo que pone fin al intento de hacerse con su control, según confirmó este jueves la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), regulador de las bolsas en España.

El BBVA ha conseguido el respaldo del 25,47 % del capital del Banco Sabadell, muy lejos de su objetivo inicial de lograr al menos el 50 %, lo que le hubiese dado el control de esa entidad.

De este modo, la oferta del BBVA, que pasaba por entregar una acción nueva del banco por 4,8376 acciones del Sabadell, queda sin efecto. EFE

