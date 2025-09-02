The Swiss voice in the world since 1935

Reducido el número de profesores de alemán y francés en las escuelas rusas

Moscú, 2 sep (EFE).- El número de profesores de alemán y francés en las escuelas rusas se ha reducido considerablemente en medio de la confrontación del país con Occidente, escribe hoy la prensa local.

Según el diario Védomosti, la cantidad de profesores de alemán en las escuelas rusas ha disminuido un 43 % en seis años.

«Si en 2019 había 12 887 maestros, su número comenzó a disminuir en 2020 para llegar a 7.348 en 2024», escribe el periódico.

Además del alemán, también ha disminuido de 3.322 a 1.754 el número de los profesores de francés.

A la vez, el medio destaca que la cantidad de los maestros de ingles -unas 103.000 personas- se ha mantenido invariable en los últimos años.

La semana pasada se supo que más de 70 colegios moscovitas enseñarán el idioma chino durante el nuevo año escolar que arrancó el lunes, 1 de septiembre.

«Algo más de 70 escuelas han optado por el chino. Una escuela ha optado por el árabe. Los idiomas más populares son el español, el francés y el italiano, siendo el inglés el idioma principal», dijo Anastasia Rákova, vicealcaldesa de Moscú.

Las relaciones entre Rusia y China recibieron un nuevo impulso tras el empeoramiento de los lazos de Moscú con Occidente debido a la guerra en Ucrania.

Esta tendencia podría agravarse aún más a partir de este año escolar a raíz de la reducción de las horas para la enseñanza de idiomas extranjeros en las escuelas rusas que entró en vigor el 1 de septiembre.

A partir de ahora, los alumnos rusos tendrán dos clases de lengua extranjera a la semana, en lugar de tres.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se encuentra actualmente en China con una visita oficial de cuatro días para participar en una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y asistir a celebraciones del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.EFE

mos/alf

