The Swiss voice in the world since 1935

Refuerzan la seguridad de la Corte Suprema de Brasil en vísperas del juicio a Bolsonaro

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Brasilia, 1 sep (EFE).- La Policía del Distrito Federal de Brasilia puso en marcha este lunes una operación especial para reforzar la seguridad en los alrededores de la Corte Suprema de Brasil en vísperas del comienzo de la audiencia final del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por golpismo.

Además de un significativo refuerzo del número de efectivos que patrulla la Plaza de los Tres Poderes, que separa las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, la Policía instaló barreras de contención en los accesos a la llamada Explanada de los Ministerios y en vías próximas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Brasilia informó de que la operación especial se extenderá hasta el 12 de septiembre, para cuando está programada la última fecha del juicio a Bolsonaro, y que será reforzada aún más el 7 de septiembre, para cuando se prevén manifestaciones de bolsonaristas.

El organismo informó igualmente de que hasta nueva orden estarán prohibidas las manifestaciones en lugares próximos a las sedes de los tres poderes, que fueron precisamente los blancos de los ataques vandálicos del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas intentaron forzar un golpe de Estado.

De acuerdo con la Secretaría, el acceso a la sede del Supremo Tribunal Federal (STF) será controlado por detectores de metales y los alrededores de la edificación serán permanentemente recorridos por agentes con perros policiales.

Los responsables por la operación informaron igualmente que utilizarán drones equipados con cámaras térmicas para intentar detectar movimientos sospechosos tanto de día como de noche.

Las acciones se coordinarán desde núcleo presencial de inteligencia, que contará con representantes de organismos de seguridad tanto regionales como nacionales, incluyendo el Ejército y la Policía Federal, para mantener una vigilancia en tiempo real.

La llamada Célula Presencial Integrada de Inteligencia también tendrá la misión de monitorear las redes sociales para tomar acciones preventivas en caso de que sea necesario.

Específicamente para prever cualquier incidente el 7 de septiembre, cuando se conmemora la independencia nacional y se prevén las movilizaciones de los seguidores de Bolsonaro, la policía cerrará el acceso a la Explanada de los Ministerios a partir de la medianoche del sábado 6 de septiembre.

El juicio a Bolsonaro y a siete antiguos colaboradores del líder ultraderechista acusados de tramar un complot para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor de las presidenciales de 2022, se inicia el martes en la Primera Sala de la Corte Suprema.

El expresidente, en prisión domiciliaria por intentar obstruir la investigación, está acusado de cinco delitos y la Fiscalía lo considera el «principal articulador» y «líder» de una conspiración golpista que hasta incluyó un plan para asesinar a Lula y a otras autoridades. EFE

cm/mp/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR