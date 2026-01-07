Regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk pierden casi toda su electricidad por ataque ruso

1 minuto

Berlín, 7 (EFE).- Las regiones orientales ucranianas de Zaporiyia y Dnipropetrovsk se quedaron este miércoles «casi completamente sin electricidad» por un ataque ruso, informó el Ministerio de Energía de Ucrania.

«Esta tarde, las tropas rusas lanzaron otro ataque contra la infraestructura energética de Ucrania. Como resultado del ataque, las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia estaban casi completamente sin electricidad», señaló un comunicado publicado en su cuenta de Telegram el Ministerio de Energía.

Tanto la región de Dnipropetrovsk como la Zaporiyia, bañadas por el río Dniéper, se encuentran en el este ucraniano, a proximidad del frente de la guerra.

El comunicado indicó también que se ha puesto en marcha «infraestructura crítica» para recuperar la electricidad perdida por el ataque.

«La evaluación de los daños, la evaluación del impacto y los trabajos de restauración comenzarán tan pronto como la situación de seguridad lo permita», señaló el ministerio, que no precisó el tipo de ataque que sufrieron las infraestructuras de dichas regiones. EFE

