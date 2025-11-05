Registradas 38.059 emergencias durante el festivo de inicios de noviembre en Ecuador

1 minuto

Quito, 5 nov (EFE).- El Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) de Ecuador informó este miércoles de que coordinó la atención de 38.059 emergencias en todo el país durante el festivo por el Día de los Difuntos y la Independencia de la ciudad ecuatoriana de Cuenca, que se desarrolló del 1 al 4 de noviembre de 2025.

Un informe de la entidad revela que el 69,7 % de los incidentes correspondió a seguridad ciudadana, el 11,4 % a tránsito y movilidad, el 10,7 % a la gestión sanitaria, y el resto se relacionó con servicios municipales y gestión de siniestros, entre otros.

En comparación con el mismo festivo de 2024, hubo una reducción general de alertas.

Las provincias costera del Guayas y andina de Pichincha (cuya capital es Quito) concentraron la mayor cantidad de reportes con 9.410 y 8.410, respectivamente, seguidas por la de Azuay, con 2.660.

Por municipios, Quito (7.310), Guayaquil (6.837) y Cuenca (2.375) encabezaron el número de emergencias reportadas.

Durante el festivo, el ECU 911 mantuvo operativo su sistema de video vigilancia, desarrolló campañas de prevención ante eventos adversos y difundió información a través de sus redes sociales y en su página web sobre el estado vial, la carga vehicular y los principales puntos de afluencia ciudadana, como los cementerios del país. EFE

