Registran un sismo de magnitud 4,8 en provincia andina de Ecuador, sin víctimas

2 minutos

Quito, 16 ago (EFE).- Un sismo de magnitud 4,8 se registró este sábado en la provincia ecuatoriana de Pichincha, cuya capital es Quito, sin que hasta el momento se haya informado de posibles víctimas.

El sismo ocurrió a las 05:47 hora local (10:47 GMT) con una profundidad de seis kilómetros y a diez kilómetros al noreste del volcán Cotopaxi, con seis réplicas localizadas hasta la 07:00 hora local (12:00 GMT), informó el Instituto Geofísico.

Este evento se sintió en sectores de las provincias de Napo, Cotopaxi y Pichincha, señaló al apuntar que eventos de menor magnitud y similar ubicación se dieron el pasado jueves, siendo el principal de magnitud 3,2 con una profundidad de cuatro kilómetros.

El Instituto mencionó reportes ciudadanos de daños en postes de alumbrado público, pero la Empresa Eléctrica Quito apuntó que «no existe ningún reporte ciudadano relacionado con daños en postes ni cortes de energía», precisó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

En abril pasado se cumplieron nueve años de uno de los terremotos más destructivos de su historia reciente, de magnitud 7,8.

Ese fenómeno natural, ocurrido el 16 de abril de 2016, dejó más de 670 muertos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.

Dicho terremoto azotó con intensidad a las provincias de Esmeraldas (fronteriza con Colombia) y su vecina Manabí, ambas situadas en la costa del país andino, pero también afectó a otras zonas y se sintió con fuerza, incluso, en la capital ecuatoriana. EFE

