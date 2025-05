Reinas católicas de blanco ante el papa: ¿norma de protocolo o tradición no escrita?

4 minutos

Ciudad del Vaticano, 17 may (EFE).- Considerada como una tradición más que una estricta norma protocolaria pontificia, el privilegio de las reinas de países católicos de vestir de blanco ante el papa se adentra en el pasado y aunque no se dispone de documentos oficiales del Vaticano que lo establezca, así se ha hecho durante años.

Se trata de un «símbolo de agradecimiento a las casas reales que se mantuvieron fieles a la Iglesia católica cuando en otros reinos se convirtieron a las iglesias protestantes», asegura a EFE Jorge Subirán, profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad CEU San Pablo, sobre este privilegio al que se podrá acoger la reina Letizia este domingo en la misa de inicio de pontificado del Papa León XIV.

Porque el protocolo del Vaticano para las audiencias papales exige a las mujeres que utilicen generalmente el vestido negro y sin ningún escote, mangas que cubran los brazos y falda por debajo de la rodilla. Y la excepción es el blanco para algunas reinas católicas que, en el caso de las españolas, pueden lucir también mantilla blanca, sostiene el profesor.

La reina Sofía y la reina Letizia ostentan por tanto este privilegio. Y de blanco pueden ir también las reinas Paola y Matilde de Bélgica, Charlene de Mónaco o María Teresa de Luxemburgo, subraya Subirán.

No obstante, es difícil encontrar un documento que regule esta excepción, indican también a EFE fuentes de la Conferencia Episcopal Española, que consideran que se trata más bien de una costumbre que una norma protocolaria.

Una tradición que en el caso de las reinas españolas va más allá porque son las únicas que, además de poder hacer uso de vestimenta y mantilla blanca, el mismo color que los papas, tienen la posibilidad de acudir con peineta, aunque llevarla o no depende de la elección personal.

Así, en la misa con la que, en marzo de 2013, se dio comienzo oficialmente al inicio del papado de Francisco y en el saludo posterior al pontífice en la basílica de San Pedro, la entonces princesa Letizia, que junto con Felipe de Borbón encabezaba la delegación española que asistió a la ceremonia, tuvo que ir de negro al no ser reina todavía y llevó mantilla negra sin peineta.

Y estrenó el blanco ante el papa Francisco poco después cuando, ya proclamados reyes, acudieron en su primer viaje oficial al Vaticano y fueron recibidos en junio de 2014 por el pontífice. Para esta audiencia, don Felipe acudió a la Santa Sede con traje y corbata azul oscuro, mientras que doña Letizia vestía un traje de chaqueta blanco y no llevaba mantilla.

La reina Sofía ha usado en bastantes ocasiones el color blanco, recuerda el profesor de Derecho Canónico: por ejemplo, en 2018 en la canonización de Pablo VI; en 2016 en la canonización de Teresa de Calcuta, y en el 2014 en la de Juan XXIII y Juan Pablo II. Como hizo en esta última ocasión, también en la misa de inicio del pontificado de Benedicto XVI, cubrió su cabeza con una mantilla blanca sobre una peineta.

Un color el blanco que no pueden utilizar no obstante en funerales, donde estas reinas deben ir de negro como el resto de los asistentes. Así lo hizo la reina Letizia en el reciente funeral por el papa Francisco.

Aunque este privilegio de blanco ya existía, indica el profesor de Derecho Canónico, la primera vez de la que se tiene constancia de su uso fue en 1923 cuando la reina Victoria Eugenia fue recibida en audiencia por Pío XI.

En los últimos tiempos, este experto no tiene constancia de casos de reinas que, ostentando este privilegio, no hayan hecho uso nunca de él. No obstante, la reina Sofía en una audiencia privada con el papa decidió no ir de blanco al no tratarse de una visita oficial.

Sí ha ocurrido al contrario, explica Subirán: fue en 2006 cuando Cherie Blair, mujer del entonces primer ministro británico, Tony Blair, acudió a la Santa Sede de blanco donde fueron recibidos por Benedicto XVI.

Fue una excepción ya que, aunque las normas protocolarias del Vaticano no están escritas en relación con la vestimenta que hay que respetar cuando se visita al papa, son asumidas por casas reales y embajadas de todo el mundo. EFE

cn/amg