Reino Unido confirma apoyo operativo a EE.UU en intercepción de petrolero en el Atlántico

1 minuto

Londres, 7 ene (EFE).- El Gobierno británico confirmó este miércoles haber brindado «apoyo operativo» a los Estados Unidos para interceptar al petrolero Bella 1 de bandera rusa -también conocido como ‘Marinera’- en aguas del océano Atlántico.

«Las Fuerzas Armadas del Reino Unido proporcionaron apoyo operativo planificado, incluyendo la instalación de bases, a los recursos militares estadounidenses que interceptaban el Bella 1 en la frontera entre el Reino Unido, Islandia y Groenlandia tras una solicitud de asistencia estadounidense», informó el Ministerio de Defensa británico en un comunicado. EFE

