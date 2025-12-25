Reino Unido saluda victoria de Asfura en Honduras y apuesta por profundizar las relaciones

2 minutos

Tegucigalpa, 24 dic (EFE).- El Reino Unido felicitó este miércoles al conservador Nasry ‘Tito’ Asfura por su elección como nuevo presidente de Honduras y expresó su disposición de trabajar con la nueva administración para promover el desarrollo y «profundizar aún más» las relaciones bilaterales.

«El pueblo hondureño decidió y @cnehonduras lo confirmó. Felicitaciones al presidente electo Nasry Asfura @titoasfura», indicó el Reino Unido a través de su Embajada concurrente para Honduras en Guatemala.

La representación británica dijo que «espera continuar su trabajo con Honduras para promover la prosperidad, el desarrollo humano, el medio ambiente y profundizar aún más nuestra relación».

Asfura, del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, ganó la elección con el 40,26 % de los votos; seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, que obtuvo el 39,54 %, una vez escrutado el 99,93 % de las actas, de acuerdo con datos publicados en la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según la resolución del ente electoral, Asfura obtuvo 1.479.822 votos, Nasralla 1.452.796 y la aspirante del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, 705.428 sufragios o el 19,19 %.

Nasralla rechazó este miércoles la declaratoria oficial de Asfura como ganador de los comicios al afirmar que esta «no refleja la verdad» de la voluntad popular.

El lento cómputo de los votos de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre ha estado marcado por la polémica, al enfrentar una serie de fallas técnicas y la necesidad de un escrutinio especial debido a las inconsistencias detectadas en miles de actas. EFE

