República Dominicana cifra en 1.500 millones de pesos los daños por el huracán Melissa

Madrid, 28 oct (EFE).- El ministro dominicano de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor (Ito) Bisonó, cifró este martes en 1.500 millones de pesos (23,36 millones de dólares) los daños provocados por el huracán Melissa a su paso por el país.

«Ha impactado alguna infraestructura y el campo. Hemos tenido unos 1.500 millones de pesos en pérdida agrícola», indicó en Madrid en un panel coorganizado por la Casa de América y la Agencia EFE.

La isla de La Española, donde cohabitan Haití y República Dominicana, lleva sintiendo desde el 23 de octubre los efectos de Melissa, que es actualmente un huracán de categoría 5 que golpea Jamaica.

«Ciertamente en el Caribe regularmente cada año hay algún tipo de impacto tropical. El trópico es así y este año hemos tenido la presencia de Melissa, que ha sido diferente a los años anteriores porque la trayectoria ha sido errática», añadió Bisonó.

Según las cifras oficiales, entre las consecuencias de Melissa en República Dominicana ha habido dos muertos, 53 puentes afectados y dos carreteras – «una de ellas incluso recién inaugurada» – que tuvieron algún tipo de deslizamiento o impacto por las corrientes.

«Estoy seguro de que con las medidas que se están tomando, encabezadas por el presidente (Luis) Abinader, vamos a poder reparar los daños», añadió Bisonó, citando entre otras iniciativas el apoyo que se da a nivel agrícola a través de las diferentes infraestructuras estatales o los préstamos a tasa cero.

El titular dominicano de Comercio, Industria y Mipymes añadió que, «como caribeños», están «siempre con un plan de acción cuando vienen este tipo de eventos».

Su intervención en la Casa de América se enmarca en la Semana Dominicana en España 2025, un encuentro inaugurado el lunes y que se presenta como un espacio de encuentro para empresarios, emprendedores, artistas, académicos y la diáspora con el objetivo de fortalecer la colaboración bilateral.

Bisonó destacó estos días que «República Dominicana es hoy un país de reglas claras, estabilidad política y seguridad jurídica», algo que en su opinión se refleja en los resultados: el país cerró 2024 con un flujo récord de inversión extranjera directa (IED) de 4.523 millones de dólares, el más alto en tres décadas, y ha concentrado cerca del 30 % de los flujos de IED que llegan al Caribe. EFE

