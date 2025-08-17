República Dominicana ha decomisado más de 224 toneladas de drogas ilícitas en 5 años

Santo Domingo, 17 ago (EFE).- República Dominicana ha decomisado más de 224 toneladas de drogas ilícitas en los últimos cinco años, afirmó el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Cabrera Ulloa.

El alto oficial afirmó esta cifra es un «récord» que consolida el liderazgo del país en la región, en la lucha contra el narcotráfico.

Cabrera Ulloa se expresó así durante la graduación de la 124 promoción del Curso Básico de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), celebrada en el Centro de Entrenamiento de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) en Quantico, Virginia, Estados Unidos, informó la DNCD en nota de prensa.

Resaltó que ese liderazgo contra el narcotráfico es encabezado por el Gobierno del presidente Luis Abinader.

«Este logro ha sido posible, en gran medida, gracias al apoyo constante de la DEA, que ha trabajado hombro a hombro con nuestras unidades, aportando entrenamiento, inteligencia y respaldo operativo», precisó.

Aseguró que estas cifras no son producto del azar, sino del profesionalismo de los agentes, formados en programas, donde adquieren las herramientas tácticas, investigativas y de cooperación internacional que marcan la diferencia en el terreno.

«En representación del presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, deseo expresar nuestro más sincero reconocimiento al administrador (del centro de entrenamiento), Terrance C. Cole, cuya visión ha fortalecido la cooperación internacional y potenciado el impacto de nuestras operaciones conjuntas», añadió el presidente de la DNCD.EFE

