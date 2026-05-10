República Dominicana obtiene su primer Premio Platino con la película ‘Olivia y Las Nubes’

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Santo Domingo, 10 may (EFE).- La película animada dominicana ‘Olivia y Las Nubes’, dirigida por Tomás Pichardo Espaillat, hizo historia al convertirse en la primera película dominicana en obtener un Premio Platino, entregados en esta ocasión en México.

Con este galardón, la obra, producida por Amelia del Mar Hernández y Fernando Santos, «se posiciona como la primera película de animación dominicana en recibir un Premio Platino, estableciendo un precedente para la cinematografía nacional y fortaleciendo la proyección internacional de la animación realizada en la República Dominicana», destacó en un comunicado la Dirección General de Cine (Dgcine).

‘Olivia y Las Nubes’ fue beneficiaria del Fondo para la Promoción Cinematográfica (Fonprocine), mecanismo administrado por la Dgcine y realizada al amparo de los incentivos de la Ley de Cine de la República Dominicana (Ley 108-10).

En un comunicado, la Dgcine felicitó al equipo de ‘Olivia y Las Nubes’ por este logro, «que contribuye al posicionamiento de la República Dominicana como un país con capacidades crecientes en el ámbito audiovisual y de animación, y abre nuevas oportunidades para el talento creativo dominicano en los mercados internacionales».

Los Premios Platino del cine iberoamericano son unos galardones creados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), en colaboración con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (Fiacine), Latin Artis y el apoyo de los institutos de cine, para reconocer a los profesionales de la industria cinematográfica iberoamericana. EFE

mf