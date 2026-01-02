República Dominicana registró 29 muertos en accidentes de tránsito en Navidad y Año Nuevo

1 minuto

Santo Domingo, 2 ene (EFE).- La República Dominicana registró 29 muertos en accidentes de tránsito durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, un 31 % menos que en 2024, reportó este viernes el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

En total, se produjeron 245 accidentes viales, los cuales afectaron a 307 personas, de acuerdo con el organismo, que puso en marcha para estas fechas un amplio operativo con el objetivo de prevenir incidentes y accidentes de tránsito, una de las principales causas de muertes en este país.

El organismo también informó de la intoxicación por alcohol de 476 personas, entre ellas 52 menores con edades comprendidas entre los 11 y 17 años.

A propósito, el Servicio Nacional de Salud (SNS) informó este viernes de que remitió a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Salud Pública la lista con los nombres de los menores de edad asistidos en emergencias de los hospitales por intoxicación alcohólica durante las fiestas, para que se tomen las medidas correspondientes.

De acuerdo con los datos del COE, 7,6 millones de personas se desplazaron por las vías del país durante las festividades navideñas.EFE

mf