República Dominicana y otros países felicitan a Asfura por su triunfo en Honduras

Asunción, 24 dic (EFE).- Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana felicitaron al conservador Nasry ‘Tito’ Asfura tras haber sido declarado como el virtual presidente electo de Honduras, y desearon que la transición en ese país «se desarrolle de manera pacífica y ordenada», según un comunicado conjunto difundido en Asunción.

«Los países abajo firmantes felicitamos al señor Nasry ‘Tito’ Asfura, presidente electo de la República de Honduras tras los comicios celebrados el 30 de noviembre», señalaron estos Gobiernos en un pronunciamiento sobre las elecciones en Honduras, difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.

Las ocho naciones latinoamericanas se dijeron dispuestas a «trabajar conjuntamente» con el Gobierno que Asfura inaugurará el próximo 27 de enero en los temas que, aseguran, los «unen como países hermanos, en particular el comercio, la seguridad, la migración y el fortalecimiento de la democracia en la región».

«Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo hondureño y manifestamos nuestro deseo de que la transición se desarrolle de manera pacífica y ordenada, contribuyendo al afianzamiento de la convivencia nacional», agregó la nota.

De igual forma, destacaron «la responsabilidad cívica mostrada por la ciudadanía al ejercer el sufragio y la paciencia con (la) que esperó el escrutinio final», al considerar que exhibió «un encomiable compromiso con la paz y con la institucionalidad».

También destacaron el desempeño del Consejo Nacional Electoral (CNE) en medio de lo que describieron como «presiones surgidas durante el último mes», y resaltaron «la responsabilidad de su personal en todo el territorio» hondureño.

Los países firmantes saludaron igualmente la labor de la las Misiones de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea, al considerar que estuvieron «presentes de manera continua durante la sensible etapa posterior a la votación».

«Su acompañamiento -dijeron-, junto al de observadores nacionales, contribuyó a una revisión exhaustiva e imparcial del proceso, brindando claridad a la ciudadanía respecto de la legitimidad de los resultados».

El CNE de Honduras declaró en esta jornada como virtual presidente electo a Asfura -aliado de Estados Unidos- con el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Según el recuento del CNE, que se desarrolló muy lentamente en medio de denuncias de presuntas irregularidades y con escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias que se inició el pasado 18 de diciembre con cinco días de retraso, hasta las 15:00 hora de Honduras (21:00 GMT), el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quedó en segundo lugar con el 39,54 %.

Por su parte, la candidata del Libre, Rixi Moncada, ocupó el tercer puesto, con el 19,19 %.

La resolución del CNE detalla que Asfura obtuvo 1.479.822 votos, Nasralla 1.452.796 y Moncada 705.428 sufragios. EFE

