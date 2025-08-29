Repetirán juicio a expolicías de EE.UU. condenados por paliza mortal tras «sesgo» del juez

2 minutos

Nueva York, 28 ago (EFE).- Una jueza federal estadounidense ordenó este jueves repetir el juicio contra tres expolicías de Memphis (EE.UU.) condenados por propinar una paliza mortal a un joven en 2023, al considerar que había «riesgo de sesgo» por parte del magistrado que llevó el caso.

Se trata del mediático caso de Tyre Nichols, un afroamericano de 29 años que murió en enero de 2023 en un hospital tres días después de que cinco policías, también afroamericanos, lo arrestaran en Memphis por una infracción de tráfico y le propinaran una brutal paliza.

En octubre de 2024, un jurado declaró culpables a tres de los exagentes, Tadarrius Bean, Demetrius Haley y Justin Smith, de cargos federales por la muerte de Nichols, pero el juez que llevó el caso, Mark Norris, se recusó este pasado junio sin dar explicaciones antes de dictar una sentencia.

La orden del nuevo juicio, emitida por la jueza Sheryl Lipman, se conoció este jueves junto a documentos que revelan que la Fiscalía divulgó conversaciones del juez Norris posteriores al juicio que mostraban su posible parcialidad, y que propiciaron una solicitud de repetición de la defensa, señala The New York Times.

Un asistente del juez Norris fue tiroteado en un incidente cinco días después de concluir el juicio y, ante la dificultad para obtener ayuda de la Policía de Memphis, dijo que la Policía estaba «infiltrada hasta arriba de pandilleros», según datos del caso citados por Lipman y recogidos por el Times.

La jueza Lipman indicó que la Justicia requiere la «ausencia de incluso la apariencia de sesgo judicial» y apuntó que «el riesgo de sesgo es demasiado alto para que sea constitucionalmente tolerable», por lo que ordenó un nuevo juicio pese a no hallar pruebas de parcialidad durante el proceso.

Los tres expolicías en cuestión fueron condenados por delitos federales de manipulación de testigos, pero el jurado los exoneró de violar los derechos civiles de la víctima al causarle la muerte, un delito más grave.

Los otros dos expolicías acusados por la paliza mortal a Nichols se declararon culpables de cargos federales para evitar el juicio. EFE

nqs/cda