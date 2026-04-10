Reservas internacionales brutas de Nicaragua crecieron 9.432 millones de dólares en marzo

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San José, 10 abr (EFE).- El saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) del Banco Central de Nicaragua alcanzaron los 9.432,9 millones de dólares hasta marzo pasado, un 42,8 % más en relación al mismo mes de 2025, informó este viernes el banco emisor del Estado nicaragüense.

La cifra es mayor en 2.828,8 millones de dólares frente al saldo a marzo de 2025, cuando el remanente de las RIB cerró en 6.604,1 millones de dólares, precisó el emisor en un informe.

La entidad monetaria ha destacado que el crecimiento de las reservas ha sido sostenido en los últimos tiempos, de tal manera que se ha duplicado en cuatro años.

Asimismo, el emisor subrayó que los 9.432,9 millones de dólares de las RIB a marzo de 2026 también superan los 9.045,3 millones de dólares con que estas reservas cerraron en febrero pasado.

Durante marzo, las RIB aumentaron en 387,5 millones de dólares, impulsadas principalmente por las compras netas de divisas en las operaciones cambiarias del BCN, los intereses por las inversiones de reservas internacionales del BCN, la entrada de recursos externos al sector público no financiero, y el incremento en las cuentas corrientes del sistema financiero, explicó la entidad.

Ese nivel de reservas internacionales a marzo de 2026 es consistente con una cobertura a base monetaria de 4,1 veces, puntualizó.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5% y un 4, %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5% y el 3,5%.

El producto interno bruto (PIB) nicaragüense creció el 4,9% en 2025 con respecto a 2024, cuando la economía de Nicaragua aumentó un 3,6%, siendo el quinto año consecutivo de incremento después de tres periodos de cierre con saldo en rojo, según la entidad monetaria.

En 2023, el PIB de Nicaragua creció un 4,4 %, 3,6% en 2022 y 10,5% en 2021.

La economía nicaragüense se contrajo en promedio el 2,7% anual en el período 2018-2020, según los datos oficiales.EFE

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