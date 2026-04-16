Reservas internacionales netas de Bolivia bajan un 4,6 % en el primer trimestre de 2026

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La Paz, 16 abr (EFE).- El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este jueves que las reservas internacionales netas (RIN) del país disminuyeron un 4,6 % el primer trimestre del año respecto al cierre de 2025, al pasar de 3.713,3 millones de dólares a 3.542,9 millones.

En el Informe Trimestral de Administración de las Reservas Internacionales, el ente emisor indicó que «al 31 de marzo de 2026, las RIN» llegaron a 3.542,9 millones de dólares, «mostrando una reducción de 170,4 millones respecto al 31 de diciembre de 2025, representando una variación porcentual negativa de 4,6 %».

«Este resultado se explica principalmente por la reducción de los niveles de divisas en el periodo, como consecuencia del pago de la deuda externa», señaló el informe.

El BCB aseguró que «el cumplimiento de obligaciones externas contribuyó a la mejora de la calificación de riesgo crediticio del país» en marzo de este año.

Las reservas de oro llegaron a 22,9 toneladas hasta el 31 de marzo, con un valor de 3.432,2 millones de dólares.

El ente emisor destacó el «importante incremento» del valor de las reservas de oro en comparación con el saldo registrado en diciembre pasado, que fue de 3.102,4 millones de dólares, explicado «principalmente por la apreciación del precio internacional del oro, así como por las adquisiciones adicionales en el primer trimestre de 2026».

Del total, 20 toneladas están «depositadas e invertidas en el exterior» y 2,9 toneladas están en las bóvedas del banco central.

El BCB indicó que la administración de las RIN se mantuvo conforme a «un enfoque prudente, precautelando la preservación de capital, seguridad, liquidez y rentabilidad», y que la liquidez de las mismas se orientó «a garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones externas».

Asimismo, mencionó que el segundo trimestre de 2026 estará «condicionado por la evolución del conflicto en Medio Oriente y sus efectos sobre los precios de la energía, la inflación y las condiciones financieras globales».

Agregó que se prevé que los mercados financieros y las materias primas tendrán «episodios de volatilidad», mientras que el dólar estadounidense «se mantendrá fortalecido».

Bolivia atraviesa desde hace algunos años una crisis económica que comenzó a sentirse a inicios de 2023 con la falta de liquidez de dólares, lo que coincidió con el descenso de sus RIN a 3.148 millones de dólares, frente al récord histórico de 15.122 millones registrado en 2014.

En febrero, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que al tercer trimestre de 2025, el producto interior bruto (PIB) del país registró un decrecimiento acumulado de 1,63 %.

El Banco Mundial pronosticó que la economía boliviana caerá un 3,2 % este año, mientras que el Fondo Monetario Internacional prevé que el descenso sea del 3,3 %.

El país no ha superado del todo la falta de dólares, si bien en los últimos meses se tomaron medidas como el inicio en enero de la devolución de divisas a personas y pequeñas empresas con hasta 1.000 dólares ahorrados en sus cuentas bancarias, luego de dos años de restricciones de los retiros y transacciones en esa moneda.

Este mes el Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, también instruyó al sistema bancario la habilitación del uso de las tarjetas de crédito y débito para compras en el exterior con base en el valor «referencial» del dólar que publica a diario el BCB y que este 16 de abril es de 9,37 bolivianos, mientras que el precio oficial se mantiene en 6,96. EFE

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