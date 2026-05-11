Responsable de Cannes: El cine español muestra desde hace unos años «una nueva vitalidad»

3 minutos

Cannes (Francia), 11 may (EFE).- El delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, afirmó este lunes, en vísperas de la apertura de la edición 79 del certamen, que «está claro» que el cine español, que este año cuenta con 3 películas en competición por la Palma de Oro, ha mostrado en los últimos años «una nueva vitalidad».

No lo ve una «casualidad», explicó en una rueda de prensa, porque cada vez que va a España le «sorprende» la fuerza de todos los aspectos que rodean a la industria cinematográfica, como los espectadores, la prensa o los festivales, y la «creación artística» se nutre de todos esos elementos.

Aseguró que «España es un gran país de cine», pero también indicó que hay que esperar para valorar si el empujón que se ha materializado en Cannes en las últimas ediciones -el año pasado ya estuvieron en competición Carla Simón y Oliver Laxe- es una tendencia de largo aliento.

«Tienen que pasar 5 años para juzgar si una tendencia es real», reflexionó, y no solo una circunstancia «efímera».

En esta edición, las películas españolas en competición serán ‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar; ‘La bola negra’, de Javier Calvo y Javier Ambrossi; y ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen.

Representan a tres «generaciones» distintas del cine español, recordó Frémaux, ya que mientras que Almodóvar ya tiene su nombre en en la historia del cine, Sorogoyen ya se ha ganado también su puesto «en el mapa del cine mundial» (en Cannes ya presentó fuera de competición, en 2022, ‘As bestas’) y la dupla formada por ‘Los Javis’ debutan este año en el prestigioso festival.

«No sabía de ellos», admitió el delegado general del certamen de la villa mediterránea francesa.

Además de esa presencia en la lucha por la Palma de Oro, que es un hito inédito con el sistema de selección actual del festival, la también española María Martínez Bayona presentará igualmente su ópera prima en Cannes, fuera de competición, titulada ‘The end of it’, y en otras secciones habrá igualmente coproducciones españolas.

Otra ópera prima, la de la actriz Aina Clotet detrás de la cámara, titulada ‘Viva’, aspirará igualmente a premio en la sección paralela de la Semana de la Crítica, independiente del festival principal.

Asimismo, Carla Simón encabeza el jurado de cortometrajes y en el cine de la playa del festival, abierto a todo el público, se organizará un homenaje al fallecido Carlos Saura con la proyección de ‘Cría cuervos’, con presencia de la cantante Jeannette, quien interpretará la emblemática canción ‘Porque te vas’, de la banda sonora de esa cinta. EFE

ngp/fpa

(foto) (vídeo)