Rheinmetall suministra a Ucrania los primeros tanques Lynx KF41

Fráncfort (Alemania), 12 ene (EFE).- La empresa alemana de armamento Rheinmetall suministra a Ucrania vehículos blindados de combate de infantería Lynx KF41 financiados por Alemania.

Rheinmetall informó este lunes de que Ucrania recibirá los primeros Lynx KF41 a comienzos de 2026, según el contrato firmado en diciembre de 2025.

El valor del pedido de los cinco primeros vehículos blindados de combate Lynx KF41 es de una cifra media de dos dígitos de millones de euros.

Los tanques tendrán una torreta para dos hombres y estarán configurados específicamente para cada país.

«El pedido es un éxito fundamental, que subraya nuestros esfuerzos continuos para apoyar a Ucrania», dijo el consejero delegado de Rheinmetall, Armin Papperger. EFE

