Rheinmetall y Deutsche Telekom desarrollan un escudo antidrones
Fráncfort (Alemania), 11 may (EFE).- El fabricante de armamento Rheinmetall y la compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekon desarrollan juntas un escudo contra drones y sabotaje para defenderse, por ejemplo, de ciberataques.
Ambas compañías informaron este lunes de que el acuerdo de desarrollo del escudo defensivo se encuentra en un estadio temprano.
Rheinmetall y Deutsche Telekom quieren proteger juntas con este escudo ciudades e infraestructuras críticas en Alemania, según el acuerdo alcanzado los días previos a la exposición de técnica de seguridad AFCEA en Bonn.
Debido a la actual situación geopolítica, la protección de infraestructuras críticas es muy importante.
«Las amenazas híbridas mediante sabotaje o vuelos de drones aumentan continuamente», dijeron Rheinmetall y Deutsche Telekom en un comunicado.
Amas compañías quieren desarrollar capacidades y tecnologías para protegerse contra ataques cibernéticos o para proteger físicamente bienes inmuebles, la llamada seguridad perimetral.
Se trata de interceptar los drones a tiempo y evitar las agresiones o ataques de los drones en instalaciones energéticas, puentes y otras infraestructuras críticas.
Deutsche Telekom trabaja desde 2017 con autoridades públicas y empresas en la seguridad de drones para proteger infraestructuras críticas o grandes eventos.
Por ejemplo, detectó vuelos ilegales de drones durante la Eurocopa de fútbol de 2024 por encargo de la Policía alemana.
La detección y defensa de drones es técnicamente compleja porque depende de sensores específicos para cada ubicación y terreno.
Deutsche Telekom realiza pruebas tanto en los aeropuertos internacionales como en los regionales en Alemania desde 2017. EFE
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