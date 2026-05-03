Rio en modo Shakira: la estrella latina se presenta en un megashow en Copacabana

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Con su hit «La fuerte», Shakira abrió este sábado su megaconcierto gratuito en la icónica playa de Copacabana en Rio de Janeiro, ante una multitud congregada para ver a la estrella del pop latino.

Bajo la luna llena, una loba -el apodo dado a la cantante colombiana- formada con drones se proyectó en el cielo minutos antes de la aparición de la artista en el escenario, con más de una hora de retraso y vestida con los colores y la bandera de Brasil, en medio del chasquido de miles de abanicos del público.

La alcaldía de Rio anunció que esperaba a dos millones de personas frente al mar, donde la artista se presenta desde poco después de las 23H00 (02H00 GMT) en un monumental escenario de 1.345 metros cuadrados.

Alojada desde el miércoles en el mítico hotel Copacabana Palace, Shakira sigue los pasos de Madonna, que actuó en estas mismas arenas en 2024 ante 1,6 millones de personas, y Lady Gaga, que reunió a 2,1 millones en 2025, según los organizadores.

La creadora de «Waka Waka» tiene una relación histórica con Brasil, donde ha actuado numerosas veces desde 1996.

«Shakira no necesita encajar en moldes, hace arte de verdad, hace lo que quiere por amor. Me inspiro mucho en ella, es una mujer latina en la cumbre», dijo a la AFP Joao Pedro Yelin, un diseñador de 26 años que llegó desde Sao Paulo y vestido con un sobretodo hecho de retazos que representan banderas de países de América Latina.

«Ella ama mucho a Brasil y ese amor que ella tiene por nosotros lo tenemos nosotros por ella», dijo Graciele Vaz, de 43 años, que durmió en la playa tras viajar el viernes desde el balneario de Paraty, a unas cuatro horas de Rio.

Para demostrar su fanatismo, la mujer llevaba en su espalda un gran tatuaje con el nombre de Shakira sobre la figura de una loba, símbolo de la gira «Las mujeres ya no lloran».

Fue precisamente en Rio donde, en febrero de 2025, inauguró esa gira, la primera en siete años y que ya se coronó con el Guinness a la de mayor facturación de un artista latino.

El viernes por la noche, dio un abrebocas del show al aparecer en un ensayo abierto junto a los legendarios hermanos Caetano Veloso y Maria Bethania, dos de las voces más representativas de la música popular brasileña.

En el ensayo entonó junto a Caetano «O Leaozinho», uno de los temas más célebres del cantautor, y repasó algunas coreografías.

– «Lobacabana» –

Desde hace días, todo Rio está en modo «Shaki».

Enormes carteles con su rostro tapizan la ciudad. En Copacabana -rebautizada «Lobacabana»- los vendedores abarrotan la arena y la calle ofreciendo desde abanicos, gorras y camisetas hasta frasquitos con «lágrimas de Shakira», un guiño al título de la gira.

Christopher Yataco, un peruano de 28 años, ahorró durante un año y viajó desde Lima siguiendo a su ídola, de quien admira «la pasión, la calidez de persona, lo sencilla que es, lo latina que es», enumeró a la AFP.

Gigante lusófono, Brasil siempre se ha sentido al margen de América Latina, hasta el punto de preguntarse si su propia identidad es también latina.

Históricamente desdeñoso de artistas extranjeros, sin embargo se abre poco a poco a esta música latinoamericana que hoy hace bailar al planeta entero.

– Seguridad reforzada –

Con 100 millones de discos vendidos, cuatro Grammy y 15 Grammy Latino, Shakira ha conquistado a varias generaciones con éxitos como el himno mundialista «Waka Waka», «Hips Don’t Lie» o la «Bzrp Music Sessions, Vol. 53», el tema que grabó tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué y que rompió récords de streaming.

Las autoridades desplegaron casi 8.000 agentes, drones, cámaras de reconocimiento facial y 18 puntos de revista con detectores de metales, en el mayor dispositivo de seguridad que ha visto Copacabana en sus megaconciertos.

La alcaldía de Rio estima que el evento inyectará más de 800 millones de reales (unos 160 millones de dólares) en la economía local.

Según la agencia oficial de turismo brasileña, las reservas aéreas para esta semana crecieron más de un 80% frente a 2024.

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