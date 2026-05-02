Rio en modo Shakira antes del megashow de la colombiana en Copacabana

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La efervescencia crece a cada hora de este sábado en Copacabana, a medida que una marea humana comienza a llegar a la icónica playa de Rio de Janeiro para ver el megaconcierto gratuito de la estrella del pop latino Shakira.

Se espera que dos millones de personas llenen la famosa playa, donde se ha erigido un monumental escenario de 1.345 metros cuadrados frente al mítico hotel Copacabana Palace, que aloja a la artista de 49 años desde su llegada el miércoles.

La colombiana sigue los pasos de Madonna, que actuó en estas mismas arenas en 2024 ante 1,6 millones de personas, y Lady Gaga, que reunió a 2,1 millones en 2025, según los organizadores.

La creadora de «Waka Waka» tiene una relación histórica con Brasil, donde ha actuado numerosas veces desde 1996.

«Soy fan de Shakira hace más de 20 años. Va a ser el mejor show de su carrera, ella ama mucho a Brasil y ese amor que ella tiene por nosotros lo tenemos nosotros por ella», dice Graciele Vaz, de 43 años, que durmió en la playa tras viajar el viernes desde el balneario de Paraty, a unas cuatro horas de Rio.

Para demostrar su fanatismo, la mujer lleva en su espalda un gran tatuaje con el nombre de Shakira sobre la figura de una loba, el apodo de la artista y símbolo de la gira «Las mujeres ya no lloran».

Fue precisamente en Rio donde, en febrero de 2025, inauguró esa gira, la primera en siete años y que ya se coronó con el Guinness a la de mayor facturación de un artista latino.

Para generar expectativa antes del concierto, que comienza a las 21H45 (00H45 GMT del domingo), Shakira ha estado publicando numerosas historias en Instagram: desde un video en el que empacaba chanclas y un bikini revelador con los colores de Brasil antes de volar a Rio, hasta su primera caminata con el Pan de Azúcar de fondo.

El viernes por la noche, dio un abrebocas de lo que será su show al aparecer en un ensayo abierto junto a los legendarios hermanos Caetano Veloso y Maria Bethania, dos de las voces más representativas de la música popular brasileña.

Frente a miles de aficionados que se aglomeraron alrededor del escenario, entonó junto a Caetano «O Leaozinho», uno de los temas más célebres del cantautor, y ensayó algunas coreografías.

– «Lobacabana» –

Desde hace días, todo Rio está en modo «Shaki».

Enormes carteles con su rostro tapizan la ciudad. En Copacabana -rebautizada «Lobacabana»- los vendedores abarrotan la arena y la calle ofreciendo desde abanicos, gorras y camisetas hasta frasquitos con «lágrimas de Shakira», un guiño al título de la gira.

También abundan los puestos de venta de caipirinhas y cerveza.

Frente al Copacabana Palace, decenas de seguidores esperan verla asomarse en un golpe de suerte. Sobre la arena crece el flujo de gente, que se acomoda bajo sombrillas.

Christopher Yataco, un peruano de 28 años, ahorró durante un año y viajó desde Lima siguiendo a su ídola, de quien admira «la pasión, la calidez de persona, lo sencilla que es, lo latina que es, que representa a toda la comunidad latina y el empoderamiento de la mujer», enumera a la AFP.

– Seguridad reforzada –

Con 100 millones de discos vendidos, cuatro Grammy y 15 Grammy Latino, Shakira ha conquistado a varias generaciones con éxitos como el himno mundialista «Waka Waka», «Hips Don’t Lie» o la «Bzrp Music Sessions, Vol. 53», el tema que grabó tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué y que rompió récords de streaming.

Las autoridades desplegaron casi 8.000 agentes, drones, cámaras de reconocimiento facial y 18 puntos de revista con detectores de metales, en el mayor dispositivo de seguridad que ha visto Copacabana en sus megaconciertos.

El año pasado, tras la actuación de Lady Gaga, la policía dijo que había frustrado un atentado con bomba orquestado por un grupo que difundía discursos de odio contra la comunidad LGBTQ+.

La alcaldía de Rio estima que el evento inyectará más de 800 millones de reales (unos 160 millones de dólares) en la economía local.

Según la agencia oficial de turismo brasileña, las reservas aéreas para esta semana crecieron más de un 80% frente a 2024.

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