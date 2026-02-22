Roberto Fernández llega a Peñarol desde el argentino Godoy Cruz

1 minuto

Montevideo, 22 feb (EFE).- El centrocampista uruguayo Roberto Nicolás Fernández se convirtió en nuevo jugador de Peñarol, club al que llega hasta 2028 procedente del argentino Godoy Cruz.

Este domingo, el Aurinegro le dio la bienvenida a su nuevo futbolista con una imagen creada en la que aparece junto a la leyenda del equipo Walter Olivera, con quien comparte el mismo apodo: ‘Indio’.

Olivera jugó 415 encuentros entre oficiales y amistosos con Peñarol, en los que conquistó seis Campeonatos Uruguayos, una Copa Libertadores y una Copa Intercontinental.

Nacido en Montevideo en marzo de 1998, Fernández comenzó su carrera en Fénix y en la temporada 2022-2023 se sumó a Godoy Cruz, donde jugó más de 100 partidos.

Con su llegada a Peñarol, el conjunto dirigido por Diego Aguirre sumó su undécimo refuerzo para la temporada 2026, tras los fichajes de los porteros Sebastián Britos y Washington Aguerre, los defensores Franco Escobar, Mauricio Lemos, Diego Laxalt y Lucas Ferreira y los delanteros Facundo Batista, Gastón Togni, Luis Angulo y Abel Hernández.

Este año, el Aurinegro conquistó en pasado 1 de febrero la Supercopa Uruguaya tras vencer a Nacional en la final y ahora buscará recuperar el título de campeón uruguayo luego de haber perdido la final frente a ese mismo equipo en el año 2025. También disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En las primeras dos fechas del Torneo Apertura, el once de Diego Aguirre venció a Montevideo City Torque y luego cayó ante Central Español. EFE

scr/laa