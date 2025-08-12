Rod Stewart, de 80 años, actuará el 14 de octubre en Santo Domingo

1 minuto

Santo Domingo, 12 ago (EFE).- El músico británico Rod Stewart, de 80 años, actuará el próximo 14 de octubre en Santo Domingo, en el marco de su «One Last Time», considerada una de las 20 giras de conciertos más importantes del año en el ámbito mundial, informó este martes la organización del evento.

La gira, con la que Rod Stewart cautivó al público en Europa y Asia y fue un éxito de taquilla, llegará a la nueva Arena de la capital dominicana, que se inaugurará en octubre y tendrá capacidad para unas 12.000 personas.

Con seis décadas de carrera, el legendario cantante sigue sin bajar el ritmo, ya que en 2024 lanzó su álbum de estudio número 33, Swing Fever, en colaboración con Jools Holland y su Rhythm & Blues Orchestra (Warner Records). Recorrió Asia y Europa antes de concluir su histórica residencia en Las Vega, Rod Stewart: The Hits, destacó la productora del concierto en un comunicado.

Durante este 2025, Rod stewart regresó al The Colosseum at Caesars Palace de marzo a junio, con The Encore Shows, que incluye sus mayores éxitos, temas menos conocidos, así como nuevos elementos de producción, agregó.

El autor de éxitos como ‘Da Ya Think I’m Sexy?’, ‘You’re In My Heart’ o ‘Hot Legs’ pertenece al Paseo de la Fama del Rock & Roll estadounidense y fue nombrado Caballero del Imperio Británico por la reina Isabel II en 2016. EFE

mf/rao/pddp