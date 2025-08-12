Rod Stewart se presentará el 14 de octubre en Santo Domingo

Santo Domingo, 12 ago (EFE).- El músico británico Rod Stewart, de 80 años, se presentará el próximo 14 de octubre en Santo Domingo, en el marco de su «One Last Time», considerada una de las 20 giras de conciertos más importantes del año a nivel mundial, se informó este martes desde la organización del evento.

La gira, con la que Rod Stewart ha cautivado al público en Europa y Asia y ha sido un éxito en taquilla, llegará a la nueva Arena de la capital dominicana, que se inaugurará en octubre y tendrá capacidad para unas 12.000 personas.

Con seis décadas de carrera, el legendario cantante sigue sin bajar el ritmo, en 2024 lanzó su álbum de estudio número 33, Swing Fever, en colaboración con Jools Holland y su Rhythm & Blues Orchestra (Warner Records). Recorrió Asia y Europa antes de concluir su histórica residencia en Las Vegas de 13 años, Rod Stewart: The Hits, destacó la productora del concierto en un comunicado.

Durante este 2025, Rod stewart regresó al The Colosseum at Caesars Palace de marzo a junio, con The Encore Shows, que incluye sus mayores éxitos, temas menos conocidos, así como nuevos elementos de producción, agregó.

El autor de éxitos como ‘Da Ya Think I’m Sexy?’, ‘You’re In My Heart’ o ‘Hot Legs’ pertenece al Paseo de la Fama del Rock & Roll estadounidense y fue nombrado Caballero del Imperio Británico por la reina Isabel II en 2016. EFE

