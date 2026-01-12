Rodríguez afirma que es presidenta encargada de Venezuela tras imagen publicada por Trump

Caracas, 12 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este lunes que está al frente del Ejecutivo venezolano, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, publicara una imagen manipulada de su perfil en Wikipedia en la que se atribuye el cargo de «presidente interino de Venezuela».

«Desde acá nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela», manifestó Rodríguez, sin mencionar a Trump, durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión. EFE

(Vídeo)