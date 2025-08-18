The Swiss voice in the world since 1935

Rodrigo Paz dice que «la final» de las elecciones se debe ganar en dos meses en Bolivia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

La Paz, 17 ago (EFE).- El senador opositor Rodrigo Paz Pereira, que lidera los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre las elecciones generales en Bolivia, afirmó este domingo que todavía «queda una final por jugar que se definirá en dos meses», tras confirmarse su pase a una inédita segunda vuelta frente al expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga.

«No hemos ganado nada, tenemos el derecho a jugar una final que se tiene que ganar de aquí a dos meses. Yo tengo un dicho, nada se gana hasta que se gana, hasta que haya la firma de la victoria», aseguró Paz en una conferencia de prensa que dio en la calle, en pleno centro de la ciudad de La Paz.

Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo un 32,2 % de los votos válidos, según los datos preliminares de TSE con el 92 % de las actas computadas, mientras que Quiroga de alianza Libre alcanzó el 26,9 % de los votos, y ambos disputarán la segunda vuelta para la Presidencia de Bolivia el 19 de octubre. EFE

drl/eb/lnm

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR