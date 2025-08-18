Rodrigo Paz dice que «la final» de las elecciones se debe ganar en dos meses en Bolivia
La Paz, 17 ago (EFE).- El senador opositor Rodrigo Paz Pereira, que lidera los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre las elecciones generales en Bolivia, afirmó este domingo que todavía «queda una final por jugar que se definirá en dos meses», tras confirmarse su pase a una inédita segunda vuelta frente al expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga.
«No hemos ganado nada, tenemos el derecho a jugar una final que se tiene que ganar de aquí a dos meses. Yo tengo un dicho, nada se gana hasta que se gana, hasta que haya la firma de la victoria», aseguró Paz en una conferencia de prensa que dio en la calle, en pleno centro de la ciudad de La Paz.
Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo un 32,2 % de los votos válidos, según los datos preliminares de TSE con el 92 % de las actas computadas, mientras que Quiroga de alianza Libre alcanzó el 26,9 % de los votos, y ambos disputarán la segunda vuelta para la Presidencia de Bolivia el 19 de octubre. EFE
