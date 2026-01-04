Rubio afirma que EE.UU. no mantiene tropas en territorio de Venezuela

Washington, 4 ene (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo este domingo que su país no mantiene tropas en territorio de Venezuela, un día después de la operación relámpago de Washington para capturar y sacar de Caracas al presidente Nicolás Maduro.

«No tenemos fuerzas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela», dijo el jefe de la diplomacia estadounidense a NBC News. «Solo estuvieron por cerca de dos horas cuando fueron a capturar a Maduro», agregó. EFE

