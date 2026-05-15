Rubio niega haberse inspirado en Maduro para atuendo que se hizo viral

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó haberse inspirado en el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro a la hora de elegir el atuendo que luce en una foto que se hizo viral en internet.

Una imagen de Rubio con un conjunto deportivo gris de Nike durante un vuelo a China junto al presidente Donald Trump conmocionó las redes sociales.

El atuendo, de la misma marca y color, es similar al modelo Nike Tech Fleece que llevaba Maduro cuando fue fotografiado esposado en un helicóptero después de que las fuerzas estadounidenses lo capturaran mientras dormía y lo llevaran a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico.

Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, publicó en redes sociales que Rubio estaba «¡luciendo el Nike Tech ‘Venezuela’ en el Air Force One!».

En sus primeras declaraciones públicas sobre la foto viral, Rubio dejó claro que no tenía a Maduro en mente.

«¿Sabes qué? Él me copió porque yo ya lo tenía. Es decir, no sé cuándo compró el suyo», dijo Rubio sobre Maduro en una entrevista con la cadena NBC desde Pekín.

«La conclusión es que es un conjunto deportivo, que es cómodo», zanjó el secretario de Estado. «No había ningún mensaje. Ni siquiera sabía que me estaban tomando la foto».

Rubio, cubanoestadounidense, es un enemigo acérrimo de la izquierda latinoamericana y ayudó a sentar las bases para la operación del 3 de enero destinada a derrocar a Maduro.

Ya bajo custodia, la fiscalía estadounidense acusó al exdirigente latinoamericano y a su esposa de tráfico de drogas, lo cual ellos niegan.

La vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, asumió el control de Venezuela con el apoyo de Estados Unidos.

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