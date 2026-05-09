Rubio y Witkoff se reunieron con líder catarí en Miami para abordar guerra en Irán

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Nueva York, 9 may (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, se reunieron este sábado en Miami con el primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, para abordar la guerra en Irán, informó Axios.El Departamento de Estado confirmó una reunión de Rubio con Al Thani y divulgó que trataron la colaboración de ambos países «en diferentes asuntos», así como «el apoyo de EE.UU. a la defensa de Catar» y la «coordinación cercana para disuadir amenazas y promover la estabilidad y seguridad en Oriente Medio» sin mencionar la guerra de Irán.Axios, que cita dos fuentes conocedoras del asunto, señaló que la reunión de los funcionarios de EE.UU. con el líder catarí trató sobre las negociaciones para un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán, y se centró en «el camino para conseguir un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra».Al Thani se reunió ayer viernes con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en Washington, y en lugar de retornar a Doha cambió su ruta para acudir hoy a Miami, desde donde llamó al canciller saudí, Faisal bin Farhan, para hablar sobre los esfuerzos de mediación en el conflicto, publica el medio digital.Una de las fuentes indicó a Axios que Catar, Pakistán, Egipto, Turquía y Arabia Saudí están trabajando conjuntamente para impulsar un acuerdo de paz, y «los mediadores están urgiendo a las dos partes a desescalar y concentrarse» en ese cometido, agrega.La resolución de la guerra en Irán continúa en el aire, a la espera de que Teherán responda a la última propuesta de negociación de Washington, mientras ambas partes intercambian ataques de baja intensidad. EFE

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