Rumanía, en alerta amarilla por una nueva ola de calor con hasta 37 grados

Bucarest, 21 ago (EFE).- Rumanía declaró este jueves la alerta amarilla por ola de calor, con hasta 37 grados en el suroeste del país, tras unos días de respiro con temperaturas más suaves.

La Administración Meteorológica Nacional informó de que 13 de los 41 condados, además de la capital, Bucarest, se encuentran afectados, con los valores más altos en las regiones del suroeste.

Estas zonas sufrirán olas de calor y un «alto nivel de incomodidad térmica», ya que el índice de temperatura y humedad (ITU) alcanzará el umbral crítico de 80 unidades.

El viernes, la ola de calor persistirá en partes del sur y el este del país balcánico, con máximas de entre 35 y 38 grados.

También se esperan episodios de inestabilidad atmosférica: en la noche del jueves al viernes en el oeste y noroeste, y el viernes en la mayoría de las regiones.

En paralelo, la Inspección General de Situaciones de Emergencia (IGSU) intervino en las últimas 24 horas en 137 incendios en todo el país, que calcinaron unas 258 hectáreas.

La institución advirtió de que Rumanía se ha visto afectada en las últimas semanas por incendios que han arrasado miles de hectáreas, en un contexto europeo de fuegos cada vez más frecuentes e intensos por el impacto del cambio climático.

«El fuego es implacable, y un solo descuido puede destruir vidas, hogares y la naturaleza. Los incendios forestales no ocurren de la nada, sino que son causados por acciones intencionadas, descuidos, cigarrillos arrojados al azar o incendios desatendidos», recordaron los bomberos rumanos en un comunicado.EFE

