Rumanía lucha contra un gran incendio a 20 kilómetros de Bucarest

2 minutos

Bucarest, 12 ago (EFE).- Un gran incendio se declaró en la mañana de este martes por causas desconocidas cerca de la localidad de Berceni, a 20 kilómetros de Bucarest, y se propagó favorecido por fuertes ráfagas de viento que también dificultan las tareas de extinción.

Según informó la Inspección General para Situaciones de Emergencias (IGSU) en un comunicado, el fuego se ha expandido rápidamente quemando vegetación seca y hacia el mediodía abarcaba una superficie de unas 40 hectáreas.

«Las llamas muestran una gran intensidad, acompañadas de grandes emisiones de humo», indica la nota.

Los bomberos luchan por controlar este foco con 17 vehículos, pero los fuertes vientos y su rápido cambio de dirección dificultan sus tareas.

Mientras, en el sur del país, en el condado de Giurgiu, otro incendio forestal se extendió hasta el patio de una fábrica de reciclaje de plástico.

Tres vehículos especiales y dos camiones cisterna del Servicio de Sustancias Controladas de Giurgiu se sumaron esta mañana a los bomberos que, con el apoyo de una excavadora y otros tres camiones cisternas del Ayuntamiento, combaten el fuego.

Por otro lado, está en remisión el incendio que arde desde hace más de una semana en el municipio de Chilia Veche, situado junto al Delta del Danubio, cerca de la frontera con Ucrania, en el sureste del país.

Con tres helicópteros Black Hawk, los bomberos esperan lograr en las próximas horas controlar por completo este fuego que ha calcinado 35 hectáreas de vegetación baja y seca, así como 50 hectáreas de bosque.

En las últimas 24 horas, más de 1.700 hectáreas de terreno rumano se convirtieron en pasto de las llamas y los bomberos, con la ayuda de voluntarios, han extinguido unos 250 focos.

El país balcánico, uno de los más pobres de la Unión Europea, ha registrado un fuerte aumento de los incendios en los últimos años, llegando a declararse 13.000 fuegos en 2023 y 20.000 el año pasado, mientras que solo en el primer trimestre de 2025 la cifra ascendió a 8.200. EFE

