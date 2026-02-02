Rumanía sufre un frente frío con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero

1 minuto

Bucarest, 2 feb (EFE).- Rumanía está sufriendo un frente frío que ha provocado este lunes problemas en el tráfico debido a la nieve y al hielo, con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero en algunas regiones del país.

La nevada y la ventisca han provocado problemas de circulación en Bucarest, la capital, donde se han registrado hoy temperaturas de siete grados bajo cero, así como en otras regiones.

Los equipos de limpieza de nieve están operando en 15 de las 41 comarcas del país y se han producido varios accidentes de circulación debido a la visibilidad reducida.

El frío intenso se prolongará hasta el miércoles con temperaturas particularmente bajas en la región rumana de Moldavia, en el este del país, en Transilvania (centro) y en partes del sur y del oeste, con mínimas entre los -20 y los -7 grados, y las máximas entre -15 y -2 grados.

Se espera que las temperaturas suban partir del jueves debido a la llegada de una masa de aire cálido desde el océano Atlántico, según la Administración de Meteorología rumana, aunque habrá nuevas heladas a principios de la semana que viene.EFE

