Rusia aborta el contrabando de casi una tonelada de colmillos de mamut a China

Moscú, 15 ago (EFE).- El Servicio Federal de Aduanas de Rusia (SFA) abortó el contrabando de casi una tonelada de colmillos de mamut a China en la región siberiana de Jabárovsk, según informó hoy la dependencia en su canal de Telegram.

«Los aduaneros de Jabárovsk detectaron una tonelada de colmillos de mamut en las maletas de unos extranjeros. Dos hombres intentaron trasladar ilegalmente a China 939 kilogramos de marfil en 15 maletas a través del paso de Blagoveschensk», señaló la Aduana rusa, que publicó fotos de los colmillos requisados.

Según el SFA, «durante la revisión del equipaje los contrabandistas no lograron explicar la procedencia de esta carga única, ni presentar permisos para la exportación de esta mercancía».

«Según el dictamen de los especialistas en paleontología el hallazgo es de gran valor cultural», añadió la Aduana rusa.

Las autoridades rusas incoaron una causa penal por contrabando de bienes culturales en gran cuantía, que prevé una condena de hasta 10 años de cárcel y una multa de hasta un millón de rublos (12,5 millones de dólares).

«Se trabaja en establecer la identidad de todas las personas involucradas en el ilícto», concluyó el Servicio de Aduanas, al señalar que en las investigaciones participa el departamento local del FSB de la región de Amur.

En diciembre pasado los aduaneros rusos detuvieron a un ciudadano chino que intentaba llevar a su país más de 3.000 fragmentos de colmillos de mamut con un peso de unos 40 kilogramos.

Rusia solo permite la exportación de colmillos de mamut y sus derivados con licencia del Ministerio de Cultura.

El cambio climático y el derretimiento del permafrost de Siberia ha impulsado no solo la cantidad de hallazgos de restos de estas extintas criaturas, sino también el contrabando.EFE

