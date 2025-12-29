Rusia acusa a Ucrania de atacar una residencia de Putin y Zelenski lo tilda de «mentira»

afp_tickers

5 minutos

Rusia acusó el lunes a Ucrania de haber lanzado drones contra una residencia del presidente Vladimir Putin y anunció que «revisará» su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra tras este ataque.

El dirigente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció inmediatamente una «mentira» de Moscú que, según dijo, busca preparar el terreno para llevar a cabo nuevos ataques contra Kiev y «minar» los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin al conflicto desencadenado por la invasión rusa de 2022.

Estas acusaciones siembran dudas sobre el futuro de las negociaciones diplomáticas que se desarrollan desde noviembre para intentar poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

En un comunicado, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Ucrania lanzó por la noche 91 drones contra la «residencia oficial» del presidente ruso en la región de Nóvgorod. No obstante, aseguró que todos los aparatos fueron derribados por la defensa aérea.

Este ataque, prosiguió, «se llevó a cabo en plena fase de intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre la resolución del conflicto ucraniano y no quedará sin respuesta».

«Aún otra mentira de la Federación de Rusia», denunció el mandatario ucraniano durante un intercambio virtual con periodistas. «Ellos (Rusia) no quieren que termine la guerra», zanjó.

Paralelamente, Putin mantuvo el lunes una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, para intercambiar impresiones sobre los avances de las negociaciones tras la reunión del domingo en Florida entre Trump y Zelenski. La conversación fue «positiva», indicó la Casa Blanca.

Sin embargo, según el consejero diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin dijo a su homólogo estadounidense que la posición de Rusia sobre «ciertos acuerdos alcanzados en la fase anterior» y sobre las soluciones planteadas sería «reexaminada» tras el «ataque terrorista» de Kiev.

– «Tropas internacionales» –

Zelenski y negociadores de Kiev mantuvieron el lunes una conversación telefónica con el enviado estadounidense Steve Witkoff sobre los próximos pasos de las negociaciones.

El presidente ucraniano afirmó más temprano el lunes que Estados Unidos ofreció a Kiev garantías de seguridad «sólidas» frente a Moscú por 15 años prorrogables.

Asimismo, Zelenski consideró que la presencia de «tropas internacionales» en Ucrania, una posibilidad que el Kremlin ha descartado en el pasado, supondría una garantía de seguridad necesaria y «real» que reforzaría la confianza de los ciudadanos y de los inversores ante el riesgo de una nueva agresión rusa.

La nueva versión del plan para poner fin al conflicto propone que el frente quede congelado en las posiciones actuales y no ofrece ninguna solución inmediata a las reivindicaciones territoriales de Rusia, que controla cerca del 20% del territorio ucraniano.

La anterior versión del esquema presentado por Washington hace casi un mes fue enmendado a petición de Kiev porque lo consideraba demasiado favorable a Moscú.

El nuevo documento también deja fuera dos exigencias clave del Kremlin: la retirada de las tropas ucranianas de la región de Donetsk, en la cuenca industrial del Donbás, en el este del país; y que Ucrania se comprometa legalmente a no adherirse a la OTAN.

Según Zelenski, quedan dos temas sin resolver: el funcionamiento de la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, y la cuestión territorial.

– Garantías de seguridad –

El dirigente ucraniano señaló el lunes que, de todas formas, cualquier acuerdo para poner fin a la guerra «debe ser firmado por cuatro partes: Ucrania, Europa, Estados Unidos y Rusia».

También dijo que espera que funcionarios estadounidenses y europeos se reúnan «en los próximos días» en Ucrania.

Además, reafirmó su apoyo a que se organice un referéndum en Ucrania que, según él, actuaría como un «instrumento potente» para que la «nación ucraniana» acepte las condiciones de paz que se propongan.

En la capital ucraniana, los habitantes se muestran más bien escépticos.

«Ya hemos firmado garantías de seguridad, ¿y qué nos han aportado? Absolutamente nada. ¿Qué garantías de seguridad pueden venir de un Estado terrorista?», dijo a la AFP Anastasia Pashtshenko, una fotógrafa, en referencia a Rusia.

Rusia no deja de aumentar la presión sobre el terreno. Putin aseguró el lunes que las tropas rusas «avanzan con seguridad» a lo largo de la línea del frente y que la toma de territorios en el Donbás y en las regiones de Zaporiyia y Jersón (sur), cuya anexión reivindica Moscú, se está llevando a cabo «conforme al plan».

bur-rco/blb/jvb/hgs/meb