Rusia advierte de graves consecuencias de eventual ataque ucraniano el 9 de mayo

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Moscú, 6 may (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió este miércoles de un “inevitable ataque de represalia” en caso de que Kiev ataque Moscú el día del desfile militar con ocasión del 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, que se celebra el 9 de mayo y llamó a diplomáticos extranjeros a abandonar la capital ucraniana.

En un comunicado, Exteriores recordó que el Ministerio de Defensa de Rusia ya había advertido de las consecuencias de un eventual intento de frustrar las festividades con ocasión de “una festividad sagrada para todos los rusos” e instó a tomar con la “máxima seriedad” esas declaraciones.

Por ello, recomendó a “garantizar la evacuación oportuna del personal de las misiones diplomáticas y de otro tipo, así como de los ciudadanos, de Kiev, debido a la inevitabilidad de un ataque de represalia por parte de las Fuerzas Armadas rusas” contra la capital ucraniana si Kiev “implementa sus planes terroristas”.

Rusia no se sumó previamente a la tregua unilateral e indefinida, propuesta por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a partir de la pasada medianoche, en respuesta a otra propuesta que hizo previamente el líder ruso, Vladímir Putin, sobre el cese de hostilidades para el 9 de mayo.

Moscú no comentó en ningún momento la propuesta de Zelenski, quien constató que los ataques continuaron, por lo que se podía decir que la tregua no fue aceptada.

A la vez, las autoridades regionales rusas denunciaron que también Kiev no respetó su propia tregua, ya que continuaron los ataques con drones contra el territorio ruso. EFE

mos/fpa