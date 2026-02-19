Rusia advierte que valorará la mediación de EE.UU. en Ucrania por los resultados

3 minutos

Moscú, 19 feb (EFE).- Rusia advirtió hoy que valorará la mediación de Estados Unidos en Ucrania por sus resultados después de que las tres rondas celebradas este año aún no hayan producido resultados significativos en favor de un arreglo del conflicto que cumplirá cuatro años la próxima semana.

«Valoraremos la eficacia de la mediación estadounidense, como se suele decir, por sus resultados», dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comentario colgado en la página web.

La diplomática rusa salió así al paso de las declaraciones del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, sobre que sólo Washington ha logrado sentar a Moscú en la mesa de negociaciones.

Recordó que, aunque «está agradecida» a la parte estadounidense, hubo reuniones durante estos últimos cuatro años entre rusos y ucranianos en varios países, como Turquía y Bielorrusia.

Además, llamó al equipo del presidente Donald Trump a convencer a Kiev para que «se dedique en serio a la solución de la crisis a través de las negociaciones y no a la propaganda belicosa».

Zajárova aseguró que ve contradicciones en la postura mediadora de Estados Unidos, ya que -arguyó- «si alguien tiene la sincera intención de mediar para llegar a un acuerdo, debería dejar de realizar suministros militares a uno de los bandos en conflicto».

Entonces, añadió, «se abrirán oportunidades para una diplomacia genuina y eficaz, algo por lo que el Ministerio de Exteriores aboga constantemente».

«La dualidad de la postura estadounidense plantea, efectivamente, interrogantes», subrayó.

Zajárova destacó que la posición de la Administración de Donald Trump es «única», ya que heredó el conflicto de su antecesor, Joe Biden, pero, al mismo tiempo, «realiza esfuerzos a la hora de buscar vías de solución de la crisis que el propio Washington inspiró hace más de diez años».

A su vez, el viceministro de Exteriores ruso, Mijaíl Galuzin, aseguró a la agencia TASS que las negociaciones con Ucrania continuarán, aunque admitió que avanzan «con dificultad».

Añadió asimismo que aún no se ha decidido dónde y cuándo tendrá lugar la cuarta ronda de negociaciones con mediación de EE.UU. después de la celebrada esta semana en Ginebra.

Galuzin, quien participó en la tercera ronda en la ciudad suiza y descartó la participación europea en las negociaciones, llamó a los países de la OTAN a buscar la paz y «no a financiar la guerra».

La Casa Blanca destacó que se lograron «avances significativos» en las negociaciones de paz en Ginebra y adelantó la celebración de otras rondas de diálogo «en el futuro».

«El presidente (Donald Trump) y su equipo han dedicado una enorme cantidad de tiempo y energía a poner fin a esta guerra, que está muy lejos de Estados Unidos», comentó la portavoz presidencial, Karoline Leavitt.

Según los medios, en Ginebra se avanzó a la hora de definir el mecanismo de verificación de un futuro alto el fuego y se abordó la desmilitarización de parte del Donbás, donde los ucranianos aún controlan más de la quinta parte de la región de Donetsk. EFE

