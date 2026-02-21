Rusia alerta sobre la trampa mortal del hielo del lago Baikal

4 minutos

Moscú, 21 feb (EFE).- Las autoridades rusas alertan de que el lago Baikal es una de las maravillas de la naturaleza, pero en invierno puede convertirse en una trampa mortal para los visitantes debido a la codicia de la industria y la obsesión de los turistas con las experiencias extremas.

«Necesitamos concienciar mejor a los turistas. Los operadores deberían avisarles de los riesgos, especialmente del turismo extremo», comentó Victoria Abramchenko, vicepresidenta de la Duma o cámara de diputados, en las redes sociales.

Como ocurre con los atascos en el ascenso al monte Everest, son muchos los viajeros que ven en el Baikal uno de los destinos de obligada visita en medio del crudo invierno. Una foto sobre el transparente hielo del lago más profundo del planeta vale muchos likes.

Su hielo se puede cruzar andando, en bicicleta con tacos, sobre patines o en embarcaciones neumáticas, pero sólo donde el hielo es suficientemente grueso. Ahí radica el problema, ya que no existe un control suficientemente estricto de las autoridades.

La peligrosa belleza del hielo siberiano

El caso que ha levantado la voz de alarma ha sido la muerte de ocho personas al hundirse el viernes el microbús con el que intentaban cruzar el lago para llegar a la mayor y más pintoresca isla del Baikal (Oijon).

Siete de los turistas chinos -un octavo se salvó- y el conductor del automóvil murieron ahogados en una zona donde la profundidad era de solo 18 metros tras toparse con una grieta en el hielo de tres metros de ancho.

El Comité de Instrucción de la región de Irkutsk ha identificado a las ocho víctimas mortales, mientras los rescatadores han recuperado hasta el momento cinco cadáveres.

«Los turistas deben entender que entrar en el hielo con un automóvil normal y corriente no es una aventura, sino jugar ‘a la ruleta rusa'», añadió la funcionaria.

Por si fuera poco, una mujer y su hijo fueron rescatados este sábado en el último momento cuando su todoterreno se quedó atascado en el hielo, que amenazaba con derrumbarse bajo sus pies.

«Mis colegas y los rescatadores de Irkutsk han prevenido otra posible tragedia en el Baikal», dijo Irina Volk, portavoz del Ministerio del Interior.

La codicia, origen de todos los males

Los ciudadanos chinos tramitaron la excursión directamente con el conductor, quien no consultó su itinerario con los equipos de salvamento. De hecho, ni siquiera estaba registrado como empresario del sector turístico.

El resultado es una tragedia que ha dejado en shock a toda la industria, que se encuentra en estado ruinoso debido a los seis años de pandemia, primero, y de guerra, después, que han reducido notablemente el flujo de turistas extranjeros.

«Sin un control sistemático y la concienciación de los turistas, el hielo del Baikal seguirá siendo una zona de alto riesgo», señaló.

Abramchenko llamó al sector a informar debidamente a los visitantes sobre los riesgos y las reglas de seguridad con el fin de «erradicar el mercado negro y los cruces no habilitados».

Además, llamó a las autoridades locales a conducir redadas y operaciones de confiscaciones de las embarcaciones y medios de transporte de los infractores.

«Difícil de imaginar que un guía experimentado decidiera hacer lo que hizo. La severidad el castigo no debe ceder ante el ansia de ‘dinero fácil’ y ‘emociones extremas'», aseveró.

Una carretera helada

En principio, el lago sólo se puede cruzar en embarcaciones neumáticas, pero es sabido que en medio del crudo invierno siberiano no son pocos los vecinos de la zona que también lo hacen para ahorrar tiempo a la hora de desplazarse de Irkutsk a la vecina Buriatia.

El turismo es una de las principales fuentes de ingresos en esta deprimida zona de Siberia, de donde proceden miles de hombres que se enrolaron para combatir en los últimos cuatro años en Ucrania.

De hecho, el lago es uno de los destinos turísticos más populares de este país -se encuentra a de Moscú-, ya que atrae visitantes tanto cuando está completamente helado -se puede andar sobre el hielo de enero a marzo- como en verano, cuando se puede navegar en sus aguas.

El Baikal es el lago de agua dulce más grande del mundo -contiene alrededor del 20% de agua del total mundial- y cuenta con un ecosistema único, hábitat de numerosas especies autóctonas, incluido focas.EFE

mos/alf